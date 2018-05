Geórgia diz que jato russo derrubou míssil após confusão O míssil que caiu na Geórgia foi derrubado, e não disparado por um jato russo que sobrevoava o país, afirmou nesta quarta-feira uma autoridade da ex-república soviética, depois de Estados Unidos e Europa estimularem as duas potências para continuarem calmas. A arma caiu --mas não explodiu-- em uma fazenda a cerca de 65 quilômetros ao oeste da capital da Geórgia, Tbilisi, na segunda-feira, gerando tensões entre o país e a Rússia. A Geórgia afirmou inicialmente que o míssil tinha sido lançado por jatos russos. Mas uma autoridade do país disse à Reuters nesta quarta-feira que o piloto da Rússia derrubou a arma depois de ficar sob a mira de forças separatistas na Ossétia do Sul, uma região da Geórgia apoiada por Moscou, em um aparente mau entendido. A Rússia continuou negando envolvimento no incidente. Os EUA e a União Européia pediram aos dois lados que contivessem a retórica e mostrassem calma. Um relatório preliminar compilado por uma equipe de monitoramento da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), composta por 56 países do continente, a impressão de um radar entregue por autoridades da Geórgia indicaram que o avião tinha voado desde o nordeste e saiu por onde entrou. Mas o relatório preliminar, obtido pela Reuters, não mostra de forma conclusiva que o míssil foi derrubado pela Rússia, dizendo que os monitores não identificaram a aeronave nem o míssil. A Geórgia disse que vai pedir um encontro especial do Conselho de Segurança das Nações Unidas para debater o que chamou de "ato de agressão" da Rússia. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack, disse que os EUA tinham falado com ambos os lados da disputa para saber quem foi responsável pelo incidente. A UE também pediu tranquilidade. A Rússia negou que as suas forças armadas tenham relação com o míssil e sugeriu que a própria Geórgia derrubou a bomba para provocar uma briga com os russos. Em uma nova versão dos acontecimentos, uma autoridade da Geórgia, que pediu para não ser identificada, afirmou que o míssil caiu depois de uma confusão envolvendo um jato russo que passou para o espaço aéreo da ex-república soviética. "O piloto do jato decidiu se livrar o míssil guiado que tinha a bordo", afirmou. "Por isso ele não explodiu." Um porta-voz do Ministério da Defesa russo descartou essa explicação. Uma porta-voz da administração separatista da Ossétia do Sul disse ser "absurdo" e que as forças na área tinham apenas armas leves. (Por Margarita Antidze)