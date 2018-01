Geórgia envia novo contingente de 550 soldados a Bagdá A Geórgia enviará neste sábado, 24, um novo contingente de 550 soldados ao Iraque, onde já se encontram 850 efetivos do Exército georgiano, o principal aliado dos Estados Unidos no Cáucaso. "O novo contingente foi treinado por instrutores americanos na Alemanha", disse Nana Intskirveli, porta-voz do Ministério da Defesa da Geórgia. O contingente viajará ao Kuwait, onde permanecerá até o próximo dia 8, antes de seguir para Bagdá. Esse é o primeiro contingente que Tbilisi envia a Bagdá desde que o governo tomou a decisão, no dia 9, de triplicar para 2.400 efetivos sua presença militar no país árabe. Segundo o vice-presidente do Comitê de Defesa e Segurança Nacional do Parlamento da Geórgia, Nikolai Rurua, no final deste ano as tropas georgianas serão as mais numerosas no Iraque, atrás apenas das americanas. "Achamos que em um ano as autoridades iraquianas poderão assumir o controle da situação no país", disse Rurua. Soldados georgianos estão presentes na área de conflito desde 2003, quando o presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, respondeu ao chamado de Washington. Uma parte do contingente militar georgiano se encontrarem Bagdá e outra em Baquba. A Geórgia também deve enviar nas próximas semanas um contingente militar integrado por 60 homens ao Afeganistão, acrescentou a Rurua.