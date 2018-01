Geórgia inicia julgamento de militares russos por espionagem O julgamento dos quatro agentes do Serviço de Inteligência Militar (GRU) da Rússia acusados de espionagem começou nesta sexta-feira a portas fechadas na capital da Geórgia, em meio a um conflito diplomático que explodiu entre os dois países. "As acusações são graves e os russos podem ser condenados a longas penas de prisão", afirmou nesta sexta-feira Guivi Targamadze, presidente do Comitê Parlamentar de Segurança e Defesa Nacional. Os quatro oficiais russos - três coronéis e um major -, detidos na quarta-feira em Tbilisi e na base militar russa de Batumi, no litoral do Mar Negro, serão representados por um advogado russo e representantes legais do consulado da Rússia. Segundo fontes judiciais, os militares russos podem ficar detidos dois meses em prisão preventiva, à espera do julgamento definitivo ou de uma solução diplomática entre os dois países. Aparentemente, os agentes do GRU reuniram informações "sobre o programa de cooperação da Geórgia com a Otan, a situação de segurança energética, os partidos de oposição, a importação de armamento e as comunicações por via férrea e marítima". A Geórgia libertou nesta sexta-feira um quinto militar russo que havia sido detido, por se tratar de um soldado que trabalhava como motorista para os oficiais destinados na base de Batumi. A Rússia, além de exigir a "imediata" libertação dos quatro agentes do GRU, se nega a entregar o coronel Konstantín Pichuguin às autoridades georgianas. O militar está no quartel-general das forças russas em Tbilisi. Moscou apresentou nesta sexta-feira no Conselho de Segurança da ONU um projeto de declaração no qual acusa a Geórgia de violar as resoluções da ONU e os acordos existentes a respeito das regiões separatistas da Abkházia e Ossétia do Sul. "A comunidade internacional e, em particular, o Conselho de Segurança da ONU, deve pressionar as autoridades georgianas para que deixem de instigar a tensão na região", afirmou Vitali Churkin, embaixador russo perante a ONU. Um avião Il-76 sairá de Tbilisi esta tarde co o primeiro grupo de cem diplomatas russos destacados na capital georgiana, enquanto o embaixador foi chamado a Moscou para consultas.