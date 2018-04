Geórgia já está plenamente rearmada, diz general russo A Geórgia já se rearmou totalmente desde o fim da guerra travada há menos de um ano com a Rússia, afirmou hoje o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas russas, general Nikolai Makarov. Citado por agências russas de notícias, o comandante disse que a Geórgia possui hoje mais armamentos do que em agosto do ano passado, quando teve início a guerra entre os dois países. Na ocasião, a Rússia derrotou os militares georgianos e reconheceu a Ossétia do Sul como um país independente.