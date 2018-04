Geórgia leva a festival música que ironiza Putin

Quase um ano após ter seu território fragmentado em uma guerra desproporcional contra a Rússia, a Geórgia ganhou uma oportunidade de ouro de revanche. No entanto, em vez de uma resposta militar, os georgianos escolheram o bom humor para provocar o Kremlin - ao inscrever em um concurso europeu de música uma canção que ironiza o premiê russo, Vladimir Putin. A música, intitulada We Don?t Wanna Put In (Nós não queremos colocar), faz referência direta ao primeiro-ministro - principalmente quando rima "put in" (colocar) com "shoot in" (atirar). A canção foi escolhida por 70% dos georgianos para representar o país no festival musical da TV Eurovision, marcado para de 12 a 16 de maio, em Moscou. A banda escolhida para apresentar a canção foi Stephane e 3G - grupo composto de um homem que usa bigode falso e costeletas gigantescas e três garotas que se vestem com roupas coloridas e brilhantes dos anos 70.