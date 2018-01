Geórgia marca eleição presidencial para 4 de janeiro O Parlamento da Géorgia marcou para 4 de janeiro as eleições presidenciais antecipadas, depois da derrubada pacífica do presidente Eduard Shevardnadze. Pouco antes, a Suprema Corte da Geórgia havia anulado oficialmente, devido a fraudes, a eleição de 2 de novembro para um novo Parlamento. O pleito provocou protestos em massa e culminou com a saída de Shevardnadze, mantendo a antiga legislatura eleita em 1999 até que seja realizada uma nova votação. "Hoje estamos começando uma nova era. Devemos nos manter lado a lado, independentemente de nacionalidade, de interesses políticos", pediu a presidente do Parlamento e atual presidente interina do país, Nino Budrzhanadze, antes da votação parlamentar. Ele também advertiu que a Geórgia está "à beira do colapso econômico", necessitando urgentemente de ajuda. "A situação é muito difícil... pior do que pensávamos. Temos de tomar medidas radicais", disse, numa reunião televisionada com autoridades da administração. A decisão sobre novas eleições parlamentares ficou para amanhã. As eleições irão definir o número de cadeiras que cada partido controlará na nova legislatura; 75 congressistas eleitos individualmente, e não por suas legendas, em 2 de novembro, manterão suas vagas.