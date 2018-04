Geórgia tira do ar TV de Murdoch

Na maior parte do mundo, os últimos acontecimentos nesse pedaço do antigo império soviético poderiam ganhar o título "Mais um levante em um lugar do qual nunca ouvimos falar". A oposição na Geórgia organizou grandes protestos. O presidente não gostou. Tropas foram enviadas às ruas e entraram em choque com os manifestantes. A estação de televisão foi violentamente fechada - e assim por diante. A diferença é que o dono da estação de televisão reclamou e sua voz foi ouvida. Como o magnata Rupert Murdoch acabou no meio de tudo isso? Acontece que, no ano passado, o império televisivo em expansão de Murdoch começou a administrar a mais popular estação da Geórgia, a Imedi, acusada de apoiar a oposição ao presidente Mikhail Saakashvili. Quando o presidente acusou a TV de fomentar um golpe e mandou cercar sua sede, Murdoch se viu em apuros em meio ao emaranhado jogo de alianças que há muito tempo vêm sendo construídas na região. O resultado é que a News Corporation - a empresa de Murdoch - entrou em conflito com o presidente da Geórgia, que é amigo dos amigos de Murdoch: a Casa Branca. Isso poderá repercutir em um cenário muito mais amplo: a disputa entre os EUA e a Rússia pela influência no Cáucaso. Murdoch criticou Saakashvili publicamente. Acreditava-se que a administração do atual presidente fosse representante de uma nova geração de líderes democráticos nas ex-repúblicas soviéticas. No entanto, Saakashvili, que já vinha sendo acusando de concentrar poder internamente, viu seu prestígio no exterior despencar depois que decretou estado de emergência, no dia 7 de novembro - quando mandou fechar a TV da News Corporation. Pressionado pela Casa Branca, o presidente suspendeu o estado de exceção na última sexta-feira, mas manteve a suspensão da licença para a Imedi operar. Leal à idéia de que a Rússia deve ter menos, e não mais influência no Cáucaso, Saakashvili tem grande interesse em manter laços estreitos com Washington. Até certo ponto, ao desafiar Saakashvili, a News Corporation criou uma situação da qual o presidente russo, Vladimir Putin, pode se beneficiar. A influência americana tem crescido na Geórgia - antes governada diretamente por Moscou - e a Rússia está começando a lutar para recuperar o controle sobre ela. ESTRATÉGIA AMERICANA Os EUA, entre outras estratégias geopolíticas, estão financiando um oleoduto que sairá da Ásia Central, passará pelo Mar Cáspio e pela Geórgia, entrará na Turquia e seguirá para a Europa. O projeto desviaria o petróleo da região, que atualmente depende dos oleodutos russos. A Rússia considera Saakashvili e sua simpatia pelos americanos tão irritante que fomentou duas rebeliões separatistas na Geórgia e restringiu o comércio entre os dois países. Saakashvili, por sua vez, culpa os espiões russos por muitos de seus infortúnios e alega que a emissora de televisão da News Corporation, a Imedi, estava a serviço do Kremlin. A Imedi - que significa esperança em georgiano e transmite noticiários e programas de entretenimento - não se considera uma emissora de oposição e nega que tenha laços com os russos. Seus executivos dizem que convidaram membros do governo para participar de seus programas de notícias, mas que os convites foram rejeitados. Assessores do presidente observam que o ex-sócio da News Corporation Badri Patarkatsishvili, o homem mais rico da Geórgia, foi ficando cada vez mais hostil em relação a Saakashvili e agora está planejando concorrer com ele nas próximas eleições. REAÇÃO AMERICANA As recentes tensões na Geórgia e as últimas medidas antidemocráticas de Saakashvili transformaram-se em um desafio para os EUA. Diplomatas americanos tentaram convencer o presidente georgiano, políticos da oposição e executivos da News Corporation e da Imedi a fazerem as pazes e baixarem o tom. Matthew J. Briza, um funcionário do alto escalão do Departamento de Estado, que esteve na Geórgia na semana passada para pedir a Saakashvili que suspendesse o estado de emergência, disse ter esperanças de que a Imedi seja reaberta em breve. Segundo Briza, a News Corporation tem capacidade para consertar os estragos que as tropas de choque do governo fizeram em suas instalações. "Murdoch é uma das personalidades mais importantes da mídia mundial de todos os tempos", disse Briza. "Ele sabe como fazer as coisas acontecerem." Mas a confusão em torno da Imedi não acaba com Murdoch. Seu fundador, Patarkatsishvili, foi quem permitiu que a News Corporation administrasse a TV durante um ano e depois passasse o controle total da empresa para o magnata australiano. Mas não suponha que Patarkatsihvili seja amigo do Kremlin apenas porque é adversário de Saakashvili. Ele é muito próximo de Boris Berezovsky, o oligarca russo, feroz inimigo de Putin. Tanto Patarkatsishvili como Berezovsky são procurados na Rússia. Por enquanto, o fundador da Imedi está fora de cena e a TV está em uma batalha jurídica para recuperar sua licença. Bidzina Baratashvili, diretor-geral da Imedi, espera que a briga com o governo atraia a simpatia da população. Questionado se a News Corporation estava irritada com o fechamento, ele respondeu: "Não. Eles são suficientemente espertos para compreender que do ponto de vista dos negócios o fechamento é bom. Quando voltarmos ao ar, o canal terá o dobro de audiência."