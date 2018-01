Geórgia vai quase triplicar seu contingente militar no Iraque As autoridades da Geórgia anunciaram nesta sexta-feira que elevarão de 850 para 2.400 o seu contingente militar no Iraque, parte da coalizão liderada pelos Estados Unidos. "O contingente permanecerá no Iraque por um ano, pois achamos que nesse prazo as autoridades iraquianas poderão assumir o controle da situação", disse Nikolai Rurua, vice-presidente do comitê de Defesa e Segurança Nacional do Parlamento. Rurua disse que o envio ao Iraque dos militares adicionais só depende agora da solução de problemas técnicos. O anúncio do aumento das tropas georgianas no Iraque foi feito pelo presidente do país, Mikhail Saakashvili, no Japão, onde se encontra em visita oficial, informaram nesta sexta-feira as redes de televisão georgianas. A Geórgia, que pretende entrar para a Otan, é um forte aliado dos Estados Unidos na região.