Gephardt abandona corrida presidencial nos EUA Dick Gephardt, ex-líder do Partido Democrata na Câmara e parlamentar de 14 mandatos, abandonou sua postulação para disputar a presidência dos Estados Unidos neste ano. Gephardt ficou em quarto lugar na convenção partidária do Estado de Iowa. ?Dei à campanha tudo que tinha?, disse o ex-candidato. ?Hoje minha busca pela presidência chega ao fim. Estou me retirando como candidato e retorno à vida privada, depois de um longo período sob a luz do serviço público?. Em 1998, Gephardt havia vencido em Iowa, durante sua primeira tentativa de conquistar a indicação do Partido Democrata para a presidência.