Geun-hye diz que teste nuclear norte-coreano é ameaça Park Geun-hye, filha do ditador militar Park Chung-hee, foi empossada hoje como a primeira presidente mulher da Coreia do Sul. Ela fez o juramento de posse em uma cerimônia com a presença de 70 mil pessoas em frente ao edifício da Assembleia Nacional, em Seul.