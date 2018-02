Gibraltar poderá ficar sob soberania conjunta O governo britânico informou que está disposto a compartilhar a soberania de Gibraltar com a Espanha, mas só se os 35 mil moradores do território aprovarem a idéia. O chanceler britânico, Jack Straw, disse que Londres e Madri estão de acordo em uma série de princípios, "incluindo a idéia de que a Grã-Bretanha e a Espanha devem compartilhar a soberania de Gibraltar". Contudo, até agora os moradores do território se mostraram contrários à possibilidade.