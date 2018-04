Giffords é transferida para centro de reabilitação

Os médicos do Hospital Memorial Hermann decidiram que o estado de saúde da congressista democrata permitia sua transferência para o TIRR Memorial Hermann, para ela iniciar o processo de reabilitação.

Uma ambulância transportou a política na manhã de hoje, enquanto helicópteros vigiavam e havia uma forte presença policial. Gabrielle estava na unidade de terapia intensiva desde que chegou a Houston, vinda de Tucson, no Arizona. Ela foi atacada em 8 de janeiro, em uma ação que deixou no total 13 feridos. As informações são da Associated Press.