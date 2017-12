Gigantes farmacêuticas retiram ação contra lei de patentes Um grupo de empresas farmacêuticas multinacionais retirou hoje uma ação contra uma lei sul-africana que poderá proporcionar medicamentos mais baratos contra a aids para milhões de pessoas. A disputa sobre a proteção dos direitos de patentes das empresas foi considerada por grupos de direitos humanos e ativistas contra a aids como um marco na luta para se levar medicamentos às 26 milhões de pessoas infectadas com o vírus HIV no continente africano. A lei sul-africana, que nunca fora colocada em prática, permitirá ao governo importar ou produzir versões genéricas mais baratas dos remédios patenteados. Ativistas que lotaram a corte de Pretória comemoraram quando Stephanus Cilliers, advogado que representa as 39 empresas farmacêuticas, disse a um juiz que a "ação foi retirada". As companhias concordaram também em pagar as custas do processo. "Não há dúvida de que eles saíram com um olho roxo", disse Mark Heywood, do grupo Campanha de Ação para Tratamento, ao referir-se a gigantes como Merck, Bristol-MyersSquibb e Glaxo Wellcome. "Creio que isto beneficiará os países em vias de desenvolvimento em todo o mundo a lutar por medicamentos mais baratos". A ministra da Saúde da África do Sul, Manto Tshabalala-Msimang, disse que a decisão não significa que o governo planeje começar de imediato a distribuição de medicamentos ativiretrovirais a pacientes de aids, já que não possui a infra-estrutura necessária. A ação havia gerado críticas contra as gigantes farmacêuticas desde que fora apresentada, há seis semanas. Muitas empresas responderam reduzindo os preços de seus produtos, mas, mesmo assim, a maioria dos africanos não pode pagar pelo tratamento. Mirreyena Deeb, diretora-executiva da Associação de Produtores de Medicamentos da África do Sul, afirmou que a retirada da ação foi "resultado de uma negociação". Segundo ela, o governo concordou em consultar as empresas quando resolver iniciar o processo de redação dos regulamentos com os quais implantará a lei. A ministra da Saúde, por sua vez, nega que tenha havido qualquer acordo. Em Genebra, a Federação Internacional de Associações de Produtores de Medicamentos emitiu uma declaração assinalando que o acordo "equilibra as necessidades de saúde com o respeito à propriedade intelectual". A Organização Mundial da Saúde e o grupo Médicos sem Fronteiras manifestaram sua satisfação com o acordo.