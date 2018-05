Gingrich critica plano de compra de petróleo do Brasil O Brasil foi usado ontem, pela segunda vez, como meio de crítica do pré-candidato republicano à Casa Branca Newt Gingrich à política de governo do presidente americano, Barack Obama. Em campanha pela primária de seu partido na Flórida, Gingrich atacou a decisão de Obama de avalizar o contrato de compra futura de US$ 2 bilhões em petróleo, a ser extraído da camada de pré-sal. O compromisso foi assinado durante a visita de Obama ao Brasil, em março de 2011.