Gingrich é favorito em 3ª prévia republicana

Gingrich, pela primeira vez, surgiu ontem nas pesquisas de opinião da Carolina do Sul como potencial vencedor da disputa, com até seis pontos porcentuais à frente de Romney. A média das quatro últimas consultas, calculada pela organização Real Clear Politics, mostrou Gingrich com 32,5% das intenções de voto, contra 31,5% de Romney. Os outros dois concorrentes, o deputado federal Ron Paul e o ex-senador Rick Santorum, estão com 14% e 11,8%, respectivamente.

Segundo Thomas Mann, analista do Brookings Institution, a primária da Carolina do Sul não será decisiva. A vitória de Romney poderia encurtar o processo de escolha do Partido Republicano.

Nesta semana, o ex-governador de Utah Joe Huntsman abandonou a disputa republicana e anunciou apoio a Romney, ex-governador de Massachusetts. O governador do Texas, Rick Perry, também desistiu, mas apoiou Gingrich, ex-presidente da Câmara dos Deputados.

Romney vai para a eleição de hoje sob pressão para mostrar sua declaração de imposto de renda. Ele tem patrimônio de US$ 250 milhões e admitiu pagar uma alíquota de 15%, menor do que a da média dos americanos. No debate da CNN, anteontem, Gingrich foi constrangido pela revelação de sua segunda ex-mulher, Marianne, de ter proposto a ela um "casamento aberto" antes de se divorciarem.