Gingrich vence primária e pode virar o jogo em disputa republicana

O ex-presidente da Câmara dos Representantes americana Newt Gingrich foi o vencedor da primária republicana do Estado da Carolina do Sul, derrotando o favorito na disputa, Mitt Romney, após conquistar 40% dos votos contra 28% obtidos pelo rival.

Romney segue na liderança nas pesquisas nacionais sobre quem deverá ser o candidato republicano que irá obter a indicação do partido para disputar a presidência dos Estados Unidos contra o presidente Barack Obama, em novembro deste ano.

Mas a vitória dá fôlego a Gingrich, especialmente pelo fato de que desde 1980 todo candidato que venceu uma primária na Carolina do Sul acabou depois conquistando a candidatura de seu partido.

A campanha de Gingrich foi encarada com descrença em diferentes fases e enfrentou desde problemas orçamentários até denúncias sobre a vida pessoal do candidato e sobre negócios feitos por ele no seu período na Câmara dos Reperesentantes.

Gingrich começou a ascender após ter passado a ser visto como o candidato mais identificado com a cada vez mais forte direita do Partido Republicano e o movimento Tea Party e como o conservador na disputa mais apto a derrotar Romney.

Ideias x dinheiro

Após a conquista, o candidato discursou em tom triunfante: "Nós não queremos promover uma campanha republicana, nós queremos realizar uma campanha americana, porque estamos otimistas sobre o futuro, porque a América sempre foi otimista sobre o futuro e nós acreditamos, como se pôde ver com o sinal que demos hoje, que se nós libertarmos o potencial do povo americano, nós podemos reconstruir a América que amamos''.

Gingrich qualificou ainda a conquista como uma mostra de que ''pessoas com as ideias certas são capazes de derrotar o dinheirão'', uma estocada contra o rival Romney, que além de ser um milionário com uma cujo orçamento é bem superior ao da sua e que vem sendo atacado pelos rivais por seu passado como um administrador de empresas que supostamente não se importava em promover demissões em massa.

Os outros dois candidatos ainda na corrida para a indicação republicana foram o ex-senador pela Pensilvânia Rick Santorum, que ficou com 17%, e o congressista pelo Estado do Texas Ron Paul, que obteve 13% dos votos.

A próxima primária será realizada no Estado da Flórida, no próximo dia 31, seguida do caucus (assembleia popular) de Nevada, que acontece, no dia 4 de fevereiro. Outro evento importante no calendário eleitoral será a chamada ''super terça-feira'', em 8 de março, quando dez Estados realizarão simultaneamente as suas primárias.

Após a vitória deste sábado, Gingrich escreveu em sua conta no microblog Twitter: ''Obrigado, Carolina do Sul! Agora me ajude a dar o soco do nocaute na Flórida''.

Depois da derrota, Romney se referiu ao que chamou de ''três desafios em uma longa temporada de primárias'' e disse que brigará por cada voto e em cada Estado.

Corrida de fundo

Segundo o correspondente da BBC em Washington, Steve Kingstone, todos os competidores reconhecem que a disputa agora se tornou uma corrida de fundo em vez de o rápido sprint que vinha sendo esperado pelos estrategistas de Romney.

O repórter da BBC diz que Romney terá de adaptar a sua estratégia e apresentar uma resposta mais convincente sobre aqueles que o criticam tanto por sua fortuna pessoal como por sua trajetória como capitalista de risco.

O próprio Romney já esboçou uma reação, no discurso que fez após a derota, ao dizer que Gingrich se alinhou ao presidente Obama ao promover ''um ataque frontal contra o livre empreendimento''.

Gingrich, por sua vez, terá pela frente o desafio de responder a acusações envolvendo sua vida pessoal. Ele está em seu terceiro casamento e uma de suas ex-mulheres disse em uma entrevista à rede de TV americana que ele chegou a propor a ela manter um casamento aberto enquanto ele tinha um relacionamento com outra mulher.