Giorgio Napolitano toma posse como presidente da Itália Giorgio Napolitano, de 81 anos, tomou posse nesta segunda-feira como novo presidente da República Italiana em um ato realizado no palácio romano de Montecitorio, sede da Câmara dos Deputados, em uma sessão conjunta das duas casas parlamentares. O ex-comunista e até agora senador vitalício Napolitano, que foi eleito chefe do Estado no último dia 10, transformou-se no 11º presidente italiano após jurar "fidelidade à República e guardar lealmente a Constituição" perante os senadores, deputados e os delegados das regiões que participaram de sua eleição. No momento do juramento, começou a soar o sino maior da torre do relógio do palácio de Montecitorio, cuja fachada está coberta, em restauração, e foram disparadas 21 salvas de honra do canhão existente na colina do Gianicolo. Em meio a aplausos, Napolitano fez sua primeira mensagem à nação que, segundo a Constituição, é o único momento do mandato no qual o chefe do Estado pode fazer em pessoa um discurso ao Parlamento. As futuras mensagens ao Parlamento serão "enviadas" às duas Câmaras. Após a mensagem, Napolitano revistará as tropas que lhe renderam honras na praça do Montecitorio e dali irá à praça de Veneza, no centro de Roma, para depositar uma coroa no monumento ao soldado desconhecido. Em seguida, se dirigirá ao palácio do Quirinale, que será sua residência nos próximos sete anos, onde o presidente em fim de mandato, Carlo Azeglio Ciampi, fará a transferência definitiva de poderes.