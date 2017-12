Giuliani deixa a prefeitura de Nova York O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que se transformou em uma figura emblemática por sua firme atuação no cenário dos atentados de 11 de setembro encerra amanhã seu mandato com o simbólico título de "prefeito dos EUA" e como o "homem do ano". Giuliani, de 57 anos, deixa o cargo após oito anos de êxitos, apesar das controvérsias provocadas por sua atitutde em relação às minorias étnicas e aos pormenores de seu escandaloso divórcio. O encerramento de seu mandato e a entrega do cargo a seu sucessor Michael Bloomberg, o 108º prefeito da cidade, ocorrerão numa cerimônia pública de características inéditas: diante de milhares de pessoas que estarão na Times Square à meia-noite para se despedirem do ano. A cerimônia propriamente dita será celebrada em 1º de janeiro na Gracie Manson, a sede oficial da Prefeitura. Segundo os analistas, a figura de Giuliani ficará na memória de todos os nova-iorquinos como a do homem que encarna o espírito e a vontade de viver dos habitantes da Big Apple e do resto do país por ter-se comportado eficientemente e de modo muito humano diante dos atentados de 11 de setembro. Por essa mesma razão, a revista Time o escolheu para a capa de seu número sobre 2001, proclamando-o o "homem do ano" - denominação que aceitou de bom grado e preferiu compartilhar com seus colaboradores. A última aparição pública de Giuliani frente aos cidadãos também esteve ligada à tragédia dos atentados terroristas: ele inaugurou no sábado a rua denominada "Ground Zero", como testemunha do horror vivido por esta zona da cidade. Giuliani asegurou ter perdido "diversos amigos" no colapsos da Torres Gêmeas do World Trade Center e manifestou seu desejo de continuar trabalhando para a cidade, embora de maneira privada. Embora o futuro político de Giuliani ainda seja incerto, alguns setores da imprensa local asseguram que que já lhe foram oferecidos altos cargos em importantes empresas, uma candidatura como próximo diretor da CIA e como parceiro de chapa de Bush na lista de candidatos a presidente em 2008. O que é certo é o que Giuliani já deixou para trás: sua política de "tolerância zero" na cidade de Nova York, a diminuição em dois terços nos homicídios e crimes violentos e a redução da desocupação de 10% para 7%. Após um discurso que pronunciará na quinta-feira na Capela de Saint Paul, Giuliani partirá de férias para a Flórida em companhia de Judi Nathan - a mulher cuja casa freqüenta há dois anos e que foi a causa de seu divórcio da atriz Donna Hannover -, para em seguida regressar a Nova York e escolher livremente o lugar mais de acordo para conviver com sua companheira.