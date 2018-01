Giuliani diz que 6 a 9 pessoas morreram em terra O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, afirmou que entre 6 e 9 pessoas morreram em terra na queda do Airbus da American Airlines, ontem, em Queens, nas cercanias de Nova York. Em uma entrevista à rede de TV ABC, Giuliani declarou que 262 corpos e um número não específico de corpos mutilados foram retirados do local onde caiu o avião. A companhia aérea informou que 260 pessoas estavam a bordo do Airbus. Leia o especial