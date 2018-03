Giuliani é condecorado pela rainha britânica O prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, recebeu hoje um título honorário da rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha por seu "enorme apoio e ajuda às famílias britânicas afetadas em Nova York". A rainha também condecorou, com o título Comandante da Mais Excelente Ordem do Império Britânico, comissários da polícia e do corpo de bombeiros da cidade. Os títulos foram anunciados durante uma visita do príncipe Andrew, filho de Elizabeth, à prefeitura de NY. A condecoração incluiu um comunicado do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, que afirmou que Giuliani "supriu com uma liderança heróica a cidade de Nova York depois dos atentados terroristas no World Trade Center". Leia o especial