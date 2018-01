Giuliani e Hillary são os favoritos nas eleições de 2008 Segundo informações divulgadas pela rede de televisão americana CNN, os republicanos preferem Rudy Giuliani para a corrida presidencial de 2008, enquanto os democratas optam pela senadora Hillary Rodham Clinton para a disputa. A pesquisa realizada pela CNN mostra que 31% dos 432 entrevistados que se identificaram como republicanos escolheram Giuliani como candidato para as eleições de 2008. O segundo lugar ficou com John McCain, senador pelo estado do Arizona, com 20% dos votos. De acordo com a pesquisa, 14% dos republicanos estão indecisos quanto à escolha para a disputa. Entre os que responderam a pesquisa, 571 identificaram-se como democratas, sendo que 37% deles apontaram a senadora Hillary Clinton como melhor opção para a disputa e 20% mostram-se a favor do vice-presidente Al Gore. John Kerry, candidato democrata nas eleições de 2004 ficou com 11% dos votos. O senador da Carolina do Norte, John Edwards, atingiu a mesma porcentagem. Os outros democratas atingiram 3% ou menos das intenções, enquanto 8% dos entrevistados afirmaram não ter escolhido o melhor candidato. Questionados se iriam votar em um candidato que se posicionou contra a Guerra do Iraque, em 2003, 56% dos democratas responderam que não e 41% que sim. Em uma pesquisa separada, com 1.004 adultos americanos, 86% deles mostraram-se a favor de um aumento no salário mínimo, que pode ser aprovado no Congresso. As pesquisas foram realizadas entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro.