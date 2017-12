Giuliani, McCain e Obama são os preferidos dos americanos O ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, o senador republicano John McCay e seu colega democrata Barack Obama figuram entre os políticos preferidos dos americanos, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda. A sondagem da Universidade Quinnipiac foi realizada na semana posterior às eleições parlamentares de 7 de novembro e solicitou que os eleitores dessem notas de zero a 100 a 20 líderes políticos americanos previamente escolhidos. Giuliani, um republicano que poderia se candidatar à presidência em 2008, foi o melhor colocado, com 64,2 pontos. Obama e McCain, que pretendem se candidatar, terminaram com 58,8 e 57,7 pontos, respectivamente. O presidente George W. Bush ficou em 15º lugar, enquanto que sua secretária de Estado, Condoleezza Rice, apareceu em 4º e o ex-presidente George H. W. Bush, em 5º. A senadora democrata Hillary Rodham Clinton, que somou 49 pontos, ficou em 9º lugar. Seu colega John Kerry, o candidato democrata nas eleições presidenciais de 2004, ocupou o último lugar, com 39,6 pontos. A pesquisa, realizada por telefone entre 13 e 19 de novembro, ouviu 1.623 eleitores em todo o país. A margem de erro é de 2,4 pontos porcentuais.