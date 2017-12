Giuliani pede ´mais cuidado na informação´ O prefeito Rudolph Giuliani acaba de fazer um apelo para todas as pessoas que estão lidando com informações a respeito da tragédia do World Trade Center. "Gostaria de pedir mais cuidado na produção de notícias, já que temos visto muitos casos que estão causando ainda mais dor às famílias dos desaparecidos", disse, na manhã de hoje. As informações erradas de um web site nova-iorquino aumentaram ainda mais a agonia dos que procuram parentes e amigos que estavam no World Trade Center na hora da tragédia de terça-feira. O NY.com, um site "mantido por voluntários", de acordo com um representante, publicou uma série de nomes de sobreviventes com o suposto estado de cada pessoa. A imprensa americana registrou vários casos de parentes que foram até os hospitais indicados e descobriram que a informação era falsa. Nenhum responsável pelo site está sendo localizado e uma mensagem na secretária eletrônica da empresa diz apenas que não se sabe o paradeiro das pessoas responsáveis pelo site. Uma mulher que não quis ter sua identidade revelada, que alega ser ligada à empresa, disse ao "Daily News" que eles estão tentando corrigir os erros. O prefeito também denunciou os golpes que estão sendo aplicados por telefone em Nova York. "Pelo menos uma empresa de telemarketing está telefonando para as pessoas pedindo doações" disse. "Ninguém do governo ou de nenhuma entidade oficial está fazendo algo deste tipo, portanto, quem receber alguma ligação deste tipo deve contactar o FBI." Jornais nova-iorquinos informaram que o mesmo tipo de golpe está sendo aplicado pela Internet e na forma de correntes de e-mail.