Glencore pode pagar prêmio maior pela Xstrata A trading Glencore International deve pagar um prêmio maior que o esperado pela mineradora Xstrata, de acordo com informações do site do Financial Times. Ambas as companhias chegaram a um acordo preliminar durante este fim de semana pelo qual investidores receberiam 2,8 ações da Glencore a cada ação da Xstrata. Ivan Glasenberg, executivo chefe da Glencore, e Mick Davis, CEO da Xstrata, também entraram num acordo a respeito da composição do time gerencial da companhia que emergirá da fusão e sobre os integrantes do conselho, informaram ao FT pessoas próximas às negociações. O FT também informou que John Bond seria presidente da nova empresa. As informações são da Dow Jones.