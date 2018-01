Glória Trevi tem primeira audiência no México na segunda A cantora mexicana Gloria Trevi, de 34 anos, extraditada sábado para o México, já está com o filho, Angel Gabriel, de 10 meses, numa cela do Centro de Readaptação Social, em São Guilherme. Depois de ser mantida presa no Brasil por quase três anos, Gloria deixou São Paulo na manhã de sábado. Amanhã ela deverá ser apresentada no Fórum Criminal de Chihuahua para a primeira audiência no processo a que responde por cumplicidade em rapto, corrupção e abuso de menores.