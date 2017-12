GM fará recall de 6 mil veículos nos EUA A General Motors vai fazer um recall de 6 mil veículos por causa do defeito em um dos componentes da suspensão dianteira. A marca também vai interromper temporariamente a produção desses automóveis. Mike Morrissey, porta-voz da marca, disse hoje que a companhia está pedindo aos clientes que compraram os modelos Chevrolet Trailblazer, GMC Envoy e Oldsmobile Bravada para não usarem os carros. "Queremos que as concessionárias retirem os veículos, para que possam ser consertados", afirmou Morrissey. O porta-voz disse que a medida é preventiva e que ainda nenhum acidente foi registrado em virtude do problema. Os automóveis defeituosos estão sendo fabricados em uma unidade da GM em Moraine, estado de Ohio. Cerca de 30 mil veículos já foram produzidos, mas apenas 6 mil foram vendidos. Dan Flowers, outro porta-voz da GM, disse que os 3 mil funcionários dessa fábrica ficarão em casa até o dia 16 de abril. Os trabalhadores, entretanto, só perderão seis dias de trabalho, por causa do feriado de Páscoa.