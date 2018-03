GM tem queda de 41% no lucro do 2º tri, para US$ 1,4 bi

"Foi outro trimestre sólido em que tivemos lucro em quatro dos nossos cinco segmentos operacionais", afirmou o diretor financeiro da GM, Daniel Ammann. "Continuamos a enfrentar desafios na Europa e estamos trabalhando nisso", completou.

A divisão europeia da montadora norte-americana teve prejuízo operacional de US$ 361 milhões no período. A GM está reestruturando as operações na Europa, embora a expectativa é que a unidade continue perdendo dinheiro até o fim do ano. A divisão da América do Norte, por outro lado, teve lucro operacional de US$ 1,97 bilhão, ante ganho de US$ 2,25 bilhões no mesmo período de 2011.

Às 9h46 (de Brasília), as ações da GM caíam 0,05%, a US$ 19,65, no pré-mercado de Nova York. As informações são da Dow Jones.