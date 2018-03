Golfinhos morrem encalhados em praia de Madagascar

Cerca de 55 golfinhos morreram depois de encalharem em uma praia no noroeste de Madagascar, disseram ambientalistas nesta segunda-feira, 9. Os golfinhos cabeça-de-melão, uma variedade da espécie, foram vistos no mar no mês passado, mas encalharam na praia na semana passada, disse à Reuters Herilala Randriamahazo, da Sociedade de Conservação da Vida Selvagem. "Nós contamos 55 golfinhos mortos hoje", disse Randriamahazo por telefone de Antsohihy, a cidade litorânea na qual foram encontrados os golfinhos mortos. Ele acrescentou que os animais foram enterrados em um túmulo coletivo. Especialistas norte-americanos chegaram nesta segunda-feira, 9, para encontrar as razões possíveis para os golfinhos terem ido para a praia e para levar os golfinhos restantes para o mar. "Esta é a primeira vez que Madagascar vê estes animais aquáticos", disse Randriamahazo. Uma porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da ilha africana disse que os golfinhos criaram uma agitação. "Muitas pessoas estão indo para Antsohihy para ver estes animais pela primeira vez", disse.