Golfo Pérsico pede renúncia do presidente do Iêmen O Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico (GCC, na sigla em inglês) - que reúne Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Omã e os Emirados Árabes - pediu que o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, deixe o cargo e transfira o poder para o vice do país, Abdrabuh Mansur Hadi. Após uma reunião em Riyadh, o chefe do GCC, Abdullatif Al Zayani, disse que o Iêmen deveria formar "um governo de unidade nacional conduzido pela oposição" que seria responsável por "introduzir uma constituição e organizar as eleições".