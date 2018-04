Golpe de estado nas Maldivas destrói imagem paradisíaca

MALÉ - Desde 2005 as paradisíacas ilhas que formam as Maldivas não viam um cenário igual: os habitantes locais nas ruas em confronto com as autoridades e forças policiais demandando direitos políticos. Para os turistas que visitam o arquipélago no Oceano Índico, poucos são os indícios de que algo de errado ocorre no país. Ao desembarcarem na ilha-aeroporto, estrangeiros são transportados diretamente a seus resorts de luxo.

Veja também:

GALERIA: Maldivas, crise e paraíso turístico

VÍDEO: Entenda a crise que se desenrola nas Maldivas

Das mais de 1200 ilhas que formam o país, somente 200 são habitadas, sendo que 80 são destinadas exclusivamente a resorts - cada hotel ocupa sua própria ilha particular.

"Os turistas parecem apáticos em relação aos acontecimentos das últimas semanas. Na realidade, a maioria parece nem querer saber o que está acontecendo", relata John-James Robbins, jornalista da Reuters e da Repórteres Sem-Fronteiras, e editor do Minivan News, único jornal independente do país, baseado na capital, Malé.

Em 2008, Mohamed Nasheed, do Partido Democrático das Maldivas (MDP), derrotou o líder autoritário Maumoon Gayoon, tornando-se o primeiro presidente democraticamente eleito do país, algo que só foi possível devido a adoção de uma nova constituição, que estabeleceu poderes legislativo e judiciários independentes.

Até então, Gayoon havia liderado as Maldivas autoritariamente por 30 anos, suprimindo a oposição. Apesar da realização periódica de eleições durante seu regime, opositores eram coagidos a não disputar o pleito.

Mesmo derrotado, Gayoon conseguiu manter no poder diversos de seus aliados e seguir controlando o judiciário, impedindo o presidente Mohamed Nasheed de depor e punir figuras corruptas e criminosas do antigo regime.

Em 30/1, policiais aliados a Gayoon supostamente encontraram bebidas alcoólicas na mansão presidencial de Nasheed: as Maldivas são um país islâmico, que observa a lei religiosa em assuntos não especificados na constituição. Bebidas alcoólicas só são liberadas para estrangeiros nos resorts. O consumo por cidadãos é considerado ato grave e a descoberta fez com que, em uma série de manobras políticas, juízes aliados a Gayoon emitissem uma ordem de prisão contra o presidente.

O Vice-Presidente, Dr. Mohamad Wahid, apoiado por militares e policiais rebeldes tomou o poder e formou um gabinete composto por antigos aliados de Maumoon Gayoon - a filha de Gayoon foi nomeada Ministra das Relações Exteriores.

Temendo um retorno aos anos de chumbo, onde turistas viam nas Maldivas um paraíso, enquanto os cidadãos locais eram oprimidos, os maldivanos há 19 dias têm protestado nas ruas de Malé e exigido a antecipação das eleições presidenciais.

"Até a ocorrência do golpe de Estado, a população estava apática. Mesmo aqueles que inicialmente apoiavam Mohamed Nasheed sentiam que ele havia se desvencilhado completamente dos preceitos islâmicos e os maldivanos são bastante conservadores quanto a isso. Justamente por este motivo, as bebidas alcoólicas na residência presidencial foram o ponto de partida do golpe e dos ataques perpetrados por policiais rebeldes aliados a Gayoon. Ficou muito claro, no entanto, que há grande probabilidade de tudo isso ter sido uma farsa. O fato do novo presidente estar nomeando aliados de Gayoon e arquivando todos os processos criminais e de corrupção contra o antigo regime revoltou a população. Nasheed que era um presidente cada vez menos popular agora tem chances reais de ser eleito, caso as eleições sejam realmente antecipadas", disse Robbins, ao Estado.

Os primeiros dias de protesto tiveram confrontos violentos - o ex-presidente Nasheed foi espancado com um cassetete e uma mulher morreu após ser atingida excessivamente por spray de pimenta. A polícia, no entanto, tem evitado utilizar a força contra os manifestantes.

"É uma situação delicada para os policiais não aliados a Gayoon. Por um lado eles são obrigados a manter a ordem, por outro não há profissão mais desprezada no país neste momento. Até crianças têm gritado slogans contra a polícia nas ruas", explica o jornalista.

Na última sexta-feira (24/2), uma passeata com mais de 1000 mulheres tomou a principal rua de Malé sem maiores sobressaltos. Ativistas pró-democracia pretendem continuar com as manifestações até que o governo concorde em realizar eleições e realizar um inquérito para apurar as circunstâncias nas quais Mohamed Nasheed foi deposto.

"Não vamos parar de lutar para termos de volta nossa democracia. Optamos pelos protestos pacíficos e não vamos utilizar a violência. Qualquer ação de confronto será de inteira responsabilidade do governo. Temos plena capacidade de parar o país, mas ao contrário disso, estamos buscando a via do diálogo e continuamos exortando aos turistas que venham ao país, desde que não se hospedem em resorts de propriedade do governo", explica o ativista Imran Zahrir.

"Queremos democracia e justiça: eleições livres já e uma investigação imparcial. Enquanto não conseguirmos isso seguiremos com um movimento de desobediência civil", diz Zahrir.

Zahrir tem mantido contato direto com o presidente deposto, Mohamed Nasheed, e afirma que apesar de ferimentos leves no primeiro dia de protestos, o ex-presidente passa bem. "A polícia até o momento optou por não levar adiante a ordem de prisão contra Nasheed. Esperamos que continue assim".