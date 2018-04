Golpe em Honduras pode abrir precedente, diz Lula

Depois de comentar que o presidente deposto, Juan Manuel Zelaya, queria fazer um referendo no país, Lula questionou: "O que é que o referendo tem de criminoso? Qual o medo de ouvir a vontade do povo? Por conta disso o presidente ser retirado de sua casa às 5 e meia da manhã, isso é inaceitável", disse. Para Lula, divergências internas devem ser resolvidas com debate democrático. "O que não pode é ter golpe militar."

Para Lula, enquanto o presidente eleito democraticamente não voltar ao país haverá um isolamento de Honduras. Questionado se chamará o embaixador brasileiro do país caribenho, Lula disse que quem trata desse assunto é o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

Zelaya foi destituído ontem por militares, em cumprimento a uma ordem da Suprema Corte do país. A ação foi uma resposta à insistência de Zelaya em realizar um plebiscito para mudar a Constituição. Zelaya foi preso em casa e levado a uma base aérea, de onde embarcou para a Costa Rica. Os deputados de Honduras nomearam Roberto Micheletti, líder do Congresso, como novo presidente do país. Foi o primeiro golpe de Estado na América Central desde 1993, quando militares guatemaltecos derrubaram o presidente Jorge Serrano.