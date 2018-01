Golpista espanhol vendia celular, mas entregava tijolo Um adolescente estelionatário usou sites de leilão na internet para fazer com que as pessoas lhe enviassem dinheiro, a fim de comprar telefones celulares, e remeteu-lhes tijolos no lugar dos aparelhos. O garoto, de 18 anos, foi preso em Ciudad Real depois de fraudar vítimas por toda a Espanha. O acusado pedia que seus clientes enviassem vales postais para um endereço que, ele sabia, estava desocupado. O rapaz retirava os vales da caixa de correio da casa vazia, e foi preso tentando trocá-los por dinheiro.