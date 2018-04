Google cria site para localizar desaparecidos no Haiti O Google criou um site para facilitar as doações de internautas e ajudar na localização de pessoas no Haiti. No endereço http://www.google.com/relief/haitiearthquake/index.html é possível fazer doações para entidades como Unicef, Cruz Vermelha, Programa Mundial de Alimentos da ONU, Médicos Sem Fronteiras, entre outras.