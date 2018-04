Google fecha conta no YouTube de site estatal por violação de direitos autorais O site estatal de notícias cubano Cubadebate denunciou ontem que o Google fechou sua conta no YouTube. Segundo a nota publicada na primeira página, a razão seria uma infração de direitos autorais em um vídeo a respeito do anticastrista Luis PosadaCarriles, de 82 anos. Ex-agente da CIA, ele é acusado por Cuba e Venezuela de ser o responsável por um atentado a bomba contra um avião da Cubana de Aviação, que matou 73 pessoas em 1976. Famoso por publicar os artigos de Raúl e Fidel Castro, o Cubadebate afirmou que recebeu uma notificação do centro técnico do Youtube que comunicava o encerramento de sua conta no site de vídeos, ressaltando que o endereço pertence ao Google. Carriles está preso nos EUA por 11 acusações de fraude, perjúrio e falsas declarações à Emigração. A primeira testemunha do caso foi ouvida ontem.