Google lança serviço de venda de música por assinatura A Google Inc. lançou o All Access, seu serviço de venda de música via internet, semelhante aos serviços da Spotify e da Pandora Media. A Google assinou acordos com os estúdios Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Music Group para dar acesso ilimitado aos assinantes do All Access a determinados arquivos de música por US$ 9,99 ao mês.