Gorbachev e Thatcher prestarão homenagem a Ronald Reagan O chanceler alemão Gerhard Schroeader, o ex-líder da União Soviética Mikhail Gorbachev e a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher compareçerão ao funeral do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. O 40º presidente americano morreu sábado, em sua casa na Califórnia, aos 93 anos de idade. O caixão foi levado para um velório particular com a família em sua biblioteca presidencial, e o funeral de Estado está marcado para sexta-feira. A retórica belicista de Reagan e o programa de mísseis ?Guerra nas Estrelas? (jamais executado) forçaram a União Soviética a uma escalada armamentista insustentável e apressaram o colapso do império comunista. Sua declaração de 1987, perante o muro de Berlim - ?Senhor Gorbachev, derrube este muro? - foi o desafio final da guerra fria. Vários comentaristas, no entanto, relembraram o lado mais obscuro de seu legado - a interferência americana na América Central, com o apoio dos EUA às guerrilhas anticomunistas da Nicarágua e o escândalo Irã-Contras. Já o jornal conservador britânico Daily Telegraph referiu-se a Reagan como ?talvez o maior presidente americano do pós-guerra?, e que ?certamente merece um nicho gravado em pedra naquele Olimpo dos comandantes-em-chefe no topo do Monte Rushmore?.