Gorbachev pede referendo para encerrar autocracia russa Mikhail Gorbachev, o último líder da antiga União Soviética, defendeu a realização de um referendo na Rússia para a consulta sobre uma reforma constitucional que encerre com a "autocracia" que emergiu com base no atual sistema político. Em declarações colocadas no site do jornal de oposição da Novaya Gazeta, do qual é um dos donos, Gorbachev avaliou que a onda de protestos contra o poder de Vladimir Putin mostra que as pessoas querem uma mudança de todo o sistema político.