Gorbachev se recupera após cirurgia na Alemanha O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev está na Alemanha se recuperando de uma cirurgia para desobstruir uma artéria do pescoço, informou seu auxiliar nesta quarta-feira. Médicos operaram a carótida de Gorbachev em uma clínica em Munique, mesmo lugar em que o ex-presidente, de 75 anos, ficou internado, disse seu auxiliar, Vladimir Polyakov. "A fase de pós-operação está procedendo normalmente", disse ele. Gorbachev tem tido graves problemas de saúde nos últimos anos. Philipp Kressirer, porta-voz da Universidade Clínica em Munique, disse que Gorbachev deu entrada na clínica do Hospital Grosshadern para ser examinado e realizar a cirurgia. "Segundo seus médicos, sua condição pós-operatória está boa", disse Kressirer . Ele negou ter mais detalhes. Vida atribulada Gorbachev foi a um hospital em Moscou cerca de 10 dias atrás sentindo-se cansado e com mal-estar após um ano muito ocupado, e os médicos o aconselharam a cancelar a planejada viagem para a Itália que faria semana passada. Ele havia planejado viajar para Roma na quinta-feira para uma reunião anual de laureados do Prêmio Nobel, organizada por sua fundação e pela prefeitura romana. Polyakov disse à AP no último fim de semana que Gorbachev havia passado boa parte deste ano viajando e teve três livros publicados desde março, com um quarto vindo em breve. "Ele provavelmente trabalhou demais e se esgotou", disse Polyakov. Gorbachev mudou radicalmente a União Soviética com suas reformas bilaterais glasnost e perestroika (em russo, transparência e reconstrução) no fim dos anos 80, ajudando a liberar forças que dividiram o país e que levaram à sua renúncia em dezembro de 1991. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1990 e administra a Fundação Gorbachev - uma organização dedicada a questões internacionais que incluem globalização, segurança, armas de destruição em massa, recursos ambientais e naturais e pobreza.