Gorbachev: vitória da Otan no Afeganistão é impossível

"A vitória é impossível no Afeganistão. (O presidente dos Estados Unidos, Barack) Obama está certo ao retirar as tropas de lá. Não importa quão difícil isso será", afirmou ele, segundo declarações divulgadas no site de BBC. Gorbachev se referiu à longa e custosa Guerra do Vietnã, entre 1959 e 1975, que acabou com a retirada norte-americana, após milhões de mortos entre militares e civis.

O jornal norte-americano Washington Post divulgou uma reportagem hoje revelando que a campanha militar dos EUA contra o Taleban não conseguiu destruir o grupo nem pressionar suas lideranças a buscar a paz. O diário cita fontes militares e da inteligência norte-americana. A intensa campanha militar obteve alguns avanços contra a insurgência, informa o jornal. Porém, os líderes do Taleban capturados ou mortos foram substituídos em poucos dias, e a insurgência segue resistindo.

As lideranças do Taleban têm como foco a intenção do presidente dos EUA de retirar as tropas no meio de 2011. "O fim está próximo", acreditam membros do Taleban, citando o líder mulá Mohammad Omar, disseram funcionários dos EUA ao Washington Post. As informações são da Dow Jones.