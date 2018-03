Gorbatchev encontra-se com papa no Vaticano O papa João Paulo II recebeu ontem, em audiência privada no Vaticano, o ex-presidente da ex-União Soviética Mikhail Gorbatchev - que viajou a Roma para o 3.º Encontro Mundial de Prêmios Nobel da Paz. O Vaticano não divulgou detalhes. Trata-se da quinta vez que João Paulo II e Gorbatchev reúnem-se em audiência. A primeira, em 1989, foi histórica, pois marcou a primeira visita ao Vaticano de um presidente da União Soviética.