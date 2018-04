Gordon Brown convoca eleições para 6 de maio

Acompanhado pelo primeiro escalão do governo britânico, o primeiro-ministro Gordon Brown convocou eleições gerais na Grã-Bretanha para o dia 6 de maio nesta terça-feira. Como manda a tradição, antes do anúncio oficial, o primeiro-ministro britânico foi até o Palácio de Buckingham para pedir à rainha Elizabeth II a dissolução do Parlamento britânico, o que abre caminho para as eleições.

O Partido Trabalhista de Brown vai tentar emplacar o seu quarto mandato consecutivo pela primeira vez na história. O líder do principal partido de oposição da Grã-Bretanha, o Conservador, David Cameron, afirmou que o país precisa de um novo começa. Apesar do desgaste dos trabalhistas depois de 13 anos no poder, pesquisas de opinião indicam que a corrida pelas seiscentas vagas no Parlamento deve ser muito disputada.

A fragorosa vitória trabalhista nas urnas em 1997 marcou uma reviravolta na política britânica. Tony Blair sucedeu John Major, um ex-integrante do governo de Margaret Thatcher, no que foi a primeira de quatro vitórias eleitorais trabalhistas. Gordon Brown assumiu o cargo em 2007 sem eleições gerais.

Neste ano, espera-se que o Partido Liberal Democrata, liderado por Nick Clegg, funcione como fiel da balança.

Clegg disse que seu partido é o único a oferecer "uma mudança real" para o eleitorado.