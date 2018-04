Gordon Brown deve anunciar nesta terça eleições para 6 de maio

O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, deve anunciar nesta terça-feira que as próximas eleições gerais do país ocorrerão no dia 6 de maio.

O anúncio de Brown deve ocorrer após o premiê seguir a tradição de pedir permissão à rainha para dissolver o Parlamento no dia 12 de abril, dando início à campanha eleitoral.

Analistas dizem que as semanas de campanha eleitoral devem ser dominadas pela economia e o grande déficit no orçamento.

O analista de política da BBC Rob Watson diz que os trabalhistas devem enfrentar o obstáculo político mais antigo do mundo: a sensação de que é hora de mudança.

Resultados

Pesquisas de opinião sugerem que a corrida por assentos no próximo Parlamento britânico deve ser bastante concorrida.

Os conservadores, que há meses eram considerados favoritos para obter a maioria, vêm perdendo popularidade, acusados pelos eleitores de prometerem mudança, mas não apresentarem planos concretos.

Mesmo assim, algumas pesquisas apontam que o partido deve vencer os trabalhistas, no poder desde 1997 e que buscam a quarta reeleição consecutiva.

Analistas dizem que, para os mercados financeiros, o pior cenário seria o de um Parlamento sem clara maioria de um partido, incapaz de introduzir mudanças mais profundas para conter o déficit público, atualmente representando cerca de 12% do PIB.