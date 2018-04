Gordon Brown e Taro Aso visitam Obama dia 3 de março O primeiro-ministro Gordon Brown vai fazer sua primeira visita ao Presidente Barack Obama, no próximo mês. Brown chega aos Estados Unidos no dia 3 de março. Os dois líderes planejam discutir a crise financeira global, um dos assuntos a serem discutidos no encontro de líderes marcado para abril em Londres, e a guerra no Afeganistão, além do aniversário de 60 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Hoje, um comunicado da Casa Branca informou que o Reino Unido e os Estados Unidos possuem uma parceria especial, e que Obama quer trabalhar junto com Brown nos desafios globais comuns. Obama vai receber outro líder estrangeiro no dia 3 de março, o primeiro-ministro do Japão, Taro Aso.