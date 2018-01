Gordon Brown vai morar na residência oficial dos premiês O ministro das Finanças do Reino Unido, Gordon Brown, vai se instalar em breve com sua família no número 10 de Downing Street, residência oficial dos primeiros-ministros, informa nesta terça-feira o jornal "The Times". Brown, cuja impaciência para suceder ao primeiro-ministro, Tony Blair, é conhecida por todos, vai ocupar, no entanto, o apartamento do andar de cima, com a sua mulher, Sarah, e seus dois filhos mais novos, John e Fraser. Esse apartamento estava à disposição de Brown desde a vitória eleitoral trabalhista de 1997. O casal Blair, que tem quatro filhos, ocupa desde então um apartamento maior, no número 11 da mesma rua, destinado aos ministros do Tesouro. Quando chegou ao Governo, Brown estava solteiro. Por isso aceitou a troca, que permitia à família de Blair usar um espaço maior que o do número 10. A Polícia aconselhou a Brown que abandone o pequeno apartamento onde vive, no bairro de Westminster, e se mude para Downing Street. Segundo "The Times", Brown estava há algum tempo com vontade de fazer a mudança. Mas resistia por temer que fosse interpretada como uma tentativa de pressionar Blair a deixar o cargo. O primeiro-ministro, cada vez mais impopular no país e dentro de seu próprio partido, segundo as pesquisas, anunciou sua decisão de abrir o caminho para um sucessor no prazo máximo de um ano. Gordon Brown parece a pessoa com mais possibilidades de suceder Blair. Mas setores do partido duvidam de sua determinação de manter a agenda reformista do atual primeiro-ministro, e procuram um rival capaz de competir com ele.