Gore censura perguntas de estudantes no debate com Greenspan Os estudantes do curso de jornalismo da Universidade Columbia tinham uma oportunidade que muitos em Wall Street pagariam para ter: a chance de perguntar ao presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, porque ele cortou as taxas de juro em apenas 50 pontos-base e não em 75 pontos-base nesta terça-feira. Porém, a chance única foi frustrada pela ação do mediador do debate entre Greenspan e os estudantes, o ex-presidente norte-americano Al Gore. Apesar de Greenspan estar no chamado "período de luto" para as autoridades do Fed, o que significa que eles não podem discutir assuntos de política monetária na semana que precede ou logo depois da reunião que decide o futuro das taxas de juro. De acordo com um estudante que participou do debate - o evento foi fechado à imprensa -, o ex-vice-presidente Al Gore expôs logo no início algumas regras rígidas sobre os tipos de perguntas que seriam ou não respondidas. A regra mais importante era: Greenspan não falaria sobre política monetária. Os estudantes disseram que Gore foi tão zeloso em sua tarefa que parecia que ele queria proteger o presidente do Fed dele mesmo. O ex-vice-presidente freqüentemente interceptava perguntas e dizia aos estudantes que eles estavam fora dos limites antes que Greenspan pudesse decidir se queria ou não responder a questão. Diante da firme interferencia do mediador, os estudantes disseram que o debate não se desenvolveu para áreas de interesse. Apenas muito de vez em quando, Greenspan emitia sua opinião sobre certos aspectos da economia doméstica e global e os mercados. Um exemplo foi o que ele achava sobre o enfraquecimento do euro. De acordo com um estudante, Greenspan teria dito que "nossos modelos não indicam porque isso está ocorrendo (com o euro)". "Em janeiro de 1999, havia a su posição geral de que colocar todas as moedas juntos aumentaria a demanda para o euro como um estoque de valores ao redor do mundo, mas isso não aconteceu, apesar da alta inicial nas moedas européias que tinha sido construída sobre essa suposição", teria dito Greenspan.