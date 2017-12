Gore ensinará jornalismo em universidade O primeiro trabalho do ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore, agora que deixou o governo, será como docente de um curso de Jornalismo na Universidade de Columbia, em Nova York. Intitulado "Cobrindo as questões nacionais na era da informação", o curso será aberto aos estudantes que obtiveram seu primeiro doutorado universitário. Segundo a Universidade de Columbia, o ex-vice-presidente e candidato democrata à Casa Branca realizará entre seis e oito conferências por semestre, durante pelo menos dois semestres, a partir de fevereiro próximo. Esta não é a primeira vez que Al Gore desenvolve um trabalho ligado ao jornalismo. Na década de 70, ele escreveu, por três meses, crônicas para o jornal The Tennessean, de Nashville, antes de ser eleito deputado federal pelo Partido Democrata. "Al Gore é um recurso incomparável para nossos estudantes", afirmou o reitor da faculdade de Jornalismo da Universidade de Columbia, Tom Goldstein.