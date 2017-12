Gore Vidal quer assistir à execução de McVeigh O escritor norte-americano Gore Vidal planeja assistir à execução do terrorista Timothy McVeigh, um homem com o qual ele diz compartilhar alguns "pontos de vista sobre o governo federal". Vidal afirmou ter se correspondido com McVeigh a partir da publicação de um artigo do escritor na revista Vanity Fair. "Trocamos várias cartas", disse Vidal. "Ele é muito inteligente, nada insano." McVeigh deverá ser executado no dia 16 deste mês na prisão federal Terre Haute, em Indiana, pelo atentado à bomba contra um prédio federal em Oklahoma City, no qual 168 pessoas morreram. Em entrevista ao jornal The Oklahoman, Vidal afirmou desaprovar veementemente o ato terrorista praticado por McVeigh, mas disse concordar com algumas de suas idéias, principalmente sobre a erosão dos direitos constitucionais nos EUA.