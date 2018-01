Gorila foge de cativeiro e ataca criança nos EUA Um gorila fugiu da jaula pela segunda vez em dois meses, atacando uma criança de dois anos e ferindo um adolescente. O gorila conhecido com Little Joe, com 135 quilos, escapou na noite de domingo e vagou pelo zoológico Franklin Park e em ruas próximas por quase duas horas antes de ser sedado com dardos de tranqüilizante. No momento da fuga, Courtney Robertson, 18 anos e funcionário do zoológico, passeava com Nia Scott, dois anos, quando Little Joe pegou a menina jogou-a no chão e pulou em cima dela, segundo Dale MacNeil, madrinha da menina. "Fiquei muito irritada. Como eles podem ter deixado isso acontecer de novo. A garota poderia ter morrido", disse. Nem os funcionários do zoológico nem a polícia de Boston foram capazes de fornecer detalhes sobre os ferimentos da criança. Mas familiares disseram que a garota teve um corte no rosto e precisou de alguns pontos. Robertson foi ferido nas costas e pernas. Em agosto Little Joe havia fugido durante uma exibição, mas na ocasião ninguém se feriu.