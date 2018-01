Governador afegão sai ileso de atentado com carro-bomba O governador da província afegã de Nangarhar saiu ileso de um atentado cometido nesta quarta-feira contra ele, segundo informou à EFE o chefe da polícia provincial, Basir Salangi. O ataque aconteceu esta manhã quando um veículo explodiu em frente a seu escritório por volta das 10h (2h30 em Brasília), sem causar danos materiais ou pessoais no edifício. Segundo Salangi, o ataque parece ter sido dirigido contra o governador da província, Gul Agha Shirzai, que costuma usar outro escritório e nesta quarta fazia uma de suas visitas pouco freqüentes a esse edifício. As autoridades iniciaram uma investigação para determinar os responsáveis do atentado e detiveram o motorista do carro-bomba, que está sendo submetido a um interrogatório.