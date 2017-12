Governador alemão pede expulsão de extremistas islâmicos O governador da região da Bavária, Edmund Stoiber, pediu hoje a expulsão da Alemanha do maior número possível dos quase 31 mil extremistas islâmicos que, supostamente, residem no país. A notícia foi divulgada pelo jornal alemão Welt. Stoiber, que também é presidente da União Cristã Social Bávara, fez o pedido durante encontro com o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, baseando-se em dados do Escritório para a Tutela da Constituição (serviços secretos internos). Para Stoiber, os extremistas islâmicos devem ser mantidos sob vigilância permanente e completa. Segundo ele, faltam recursos para as autoridades alemãs de segurança. Cerca de 3,2 milhões de pessoas de fé muçulmana vivem na Alemanha.